Карпухина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Алена Михайловна

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Витальевич

Рождение ребёнка
19.04.?

Сын: Карпухин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Витальевич

Рождение ребёнка
05.04.?

Сын: Карпухин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Карпухин Михаил Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Михаил Витальевич

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