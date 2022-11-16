Карпухина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина Алена Михайловна
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Витальевич
Рождение ребёнка
19.04.?
Сын: Карпухин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Витальевич
Рождение ребёнка
05.04.?
Сын: Карпухин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Карпухин Михаил Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно