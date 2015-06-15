Стужинский Станислав Соторович
Место рождения
Дата рождения04.08.1932
Дата смерти15.06.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932
Бракосочетание
24.03.1961
Это второй брак Агафьи Павловны. Фамилия в первом Браке - Борисова. Фамилия во втором браке - Стужинская. Больше в брак не вступала.
Рождение ребёнка
04.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стужинская Агафья Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стужинская Агафья Павловна
Рождение ребёнка
08.05.1964
Дочь: Валиева Надежда Станиславовна
Мать ребёнка: Стужинская Агафья Павловна
Смерть
15.06.2015