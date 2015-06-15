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Стужинский Станислав Соторович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

04.08.1932

Дата смерти

15.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932

Отец: Стужинский Сотор Семенович

Мать: Иванова Надежда Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
24.03.1961

Жена: Стужинская Агафья Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Это второй брак Агафьи Павловны. Фамилия в первом Браке - Борисова. Фамилия во втором браке - Стужинская. Больше в брак не вступала.
Рождение ребёнка
04.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стужинская Агафья Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стужинская Агафья Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1964

Дочь: Валиева Надежда Станиславовна

Мать ребёнка: Стужинская Агафья Павловна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
15.06.2015
Самара, Самара, Самарская область
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