Морошкина (Лаптева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкина (Лаптева) Елена Михайловна

Место рождения

Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.07.1925

Дата смерти

24.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1925

Отец: Лаптев Михаил Федорович

Мать: Лаптева Анна Петровна

Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1957

Дочь: Панкратова Татьяна Феодосьевна

Отец ребёнка: Морошкин Феодосий Петрович

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.07.1959

Дочь: Василенко Любовь Феодосиевна

Отец ребёнка: Морошкин Феодосий Петрович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морошкин Феодосий Петрович

Смерть
24.05.1997
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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