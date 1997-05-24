Морошкина (Лаптева) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.07.1925
Дата смерти24.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1925
Отец: Лаптев Михаил Федорович
Мать: Лаптева Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.05.1957
Дочь: Панкратова Татьяна Феодосьевна
Отец ребёнка: Морошкин Феодосий Петрович
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.07.1959
Дочь: Василенко Любовь Феодосиевна
Отец ребёнка: Морошкин Феодосий Петрович
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1997
Вологда, город Вологда, Вологодская область