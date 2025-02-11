Анисья Егорова 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Егор Петров1809 г.р.
Мать
Ирина Нестерова1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Егор Петров

Мать: Ирина Нестерова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Смерть
Неизвестно

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