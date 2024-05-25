Хамдия Ахмеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамдия Ахмеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ХФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимулла Фатхуллович

Рождение ребёнка
С 08.09.1881 ст.

Сын: Хакимуллин Насибулла Хакимуллович

Отец ребёнка: Хакимулла Фатхуллович

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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