Иванова (Ковалёва) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ...
Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1949
Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно