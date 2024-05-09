Иванова (Ковалёва) Галина Петровна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Ковалёва) Галина Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Петр

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ...

Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
04.11.1949

Сын: Иванов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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