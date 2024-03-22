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Шлычкова Васса Никитична

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1852

Отец: Никита Степанов

Мать: Акилина Лазарева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.11.1868

Муж: Шлычков Мина Павлович

Рождение ребёнка
26.08.1876

Сын: Семен Минаевич

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.06.1878

Дочь: Агрипена Минаевна

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Татьяна Минаевна

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.01.1884 ст.

Сын: Бычков Афанасий Минаевич

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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