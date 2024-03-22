Шлычкова Васса Никитична
Место рождения
Дата рождения14.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1852
Отец: Никита Степанов
Мать: Акилина Лазарева
Бракосочетание
13.11.1868
Рождение ребёнка
26.08.1876
Сын: Семен Минаевич
Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1878
Дочь: Агрипена Минаевна
Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: Татьяна Минаевна
Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1884 ст.
Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович
Смерть
Неизвестно