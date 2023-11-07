Бадрин Семен Канстантинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Бадрин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадрин Андрей Канстантинович
Мать ребёнка: Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1949
Дочь: Бадрина Людмила Семеновна
Мать ребёнка: Мария Павловна
Смерть
Неизвестно