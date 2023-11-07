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Бадрин Семен Канстантинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Бадрин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадрин Андрей Канстантинович

Мать ребёнка: Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павловна

Рождение ребёнка
21.01.1949

Дочь: Бадрина Людмила Семеновна

Мать ребёнка: Мария Павловна

Смерть
Неизвестно

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