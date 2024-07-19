Буденков Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуденков Иван Михайлович

Буденков Иван Михайлович

Место рождения

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Базыкина (буденкова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.