Реттиева Агафья Феолилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Реттиев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Реттиева Марья Андреевна
Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Реттиев Михайло Андреевич
Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно