Реттиева Агафья Феолилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттиева Агафья Феолилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Реттиев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Реттиева Марья Андреевна

Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Реттиев Егор Андреевич

Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Реттиев Михайло Андреевич

Отец ребёнка: Реттиев Андрей Васильевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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