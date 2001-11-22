Митина (Маркелова) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Маркелова) Клавдия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1926

Дата смерти

22.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926

Отец: Маркелов Семен

Мать: Маркелова Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Вера Александровна

Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович

Рождение ребёнка
23.10.1950

Дочь: Митина (Любимова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович

Рождение ребёнка
18.07.1953

Дочь: Любимова-Саченкова Надежда Алексадровна

Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович

Рождение ребёнка
30.11.1954

Сын: Любимов Николай Александрович

Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович

Смерть
22.11.2001

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