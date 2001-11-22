Митина (Маркелова) Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1926
Дата смерти22.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926
Отец: Маркелов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Вера Александровна
Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович
Рождение ребёнка
23.10.1950
Дочь: Митина (Любимова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович
Рождение ребёнка
18.07.1953
Дочь: Любимова-Саченкова Надежда Алексадровна
Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович
Рождение ребёнка
30.11.1954
Сын: Любимов Николай Александрович
Отец ребёнка: Любимов Александр Степанович
Смерть
22.11.2001