Василиса Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

До 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Алексей Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Марина Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1699

Сын: Никифор Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кузьма Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Прасковья Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Смерть
До 1749

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