Василиса Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиДо 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Алексей Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Марина Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1699
Сын: Никифор Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кузьма Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Прасковья Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
Смерть
До 1749