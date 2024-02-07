Солнышкина Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солнышкин Василий
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плахих Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ильинична Плахих
Отец ребёнка: Плахих Илья
Смерть
Неизвестно