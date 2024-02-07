Солнышкина Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнышкина Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солнышкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плахих Илья

Беломестная, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ильинична Плахих

Отец ребёнка: Плахих Илья

Беломестная, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно
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