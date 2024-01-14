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Анненкова МАРИЯ Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1890 ст.

Дочь: Анненкова Марина Авраамиева

Отец ребёнка: Анненков АВРААМ Афанасиев

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1890

Дочь: Анненкова Феодосия Авраамова

Отец ребёнка: Анненков АВРААМ Афанасиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анненков АВРААМ Афанасиев

Смерть
28.11.1910
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