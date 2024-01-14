Анненкова МАРИЯ Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.07.1890 ст.
Дочь: Анненкова Марина Авраамиева
Отец ребёнка: Анненков АВРААМ Афанасиев
Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1890
Дочь: Анненкова Феодосия Авраамова
Отец ребёнка: Анненков АВРААМ Афанасиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1910