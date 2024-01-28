Юрышева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрышева Дарья

Юрышева Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрышева) Мария

Отец ребёнка: Юрышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (Юрышева) Любовь

Отец ребёнка: Юрышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болонская (Юрышева) Клавдия

Отец ребёнка: Юрышев Александр

Рождение ребёнка
07.02.1924

Дочь: Юрышева Зоя Александровна

Отец ребёнка: Юрышев Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.