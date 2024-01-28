Юрышева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрышева) Мария
Отец ребёнка: Юрышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова (Юрышева) Любовь
Отец ребёнка: Юрышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болонская (Юрышева) Клавдия
Отец ребёнка: Юрышев Александр
Рождение ребёнка
07.02.1924
Дочь: Юрышева Зоя Александровна
Отец ребёнка: Юрышев Александр
Смерть
Неизвестно