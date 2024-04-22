Смиренникова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1871
Отец: Смиренников Дмитрий Степанович
Мать: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Смиренников Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей
Рождение ребёнка
24.11.1893
Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей
Рождение ребёнка
19.05.1895
Дочь: Смиренникова Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей
Рождение ребёнка
31.05.1899
Дочь: Смиренникова Фекла Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей
Смерть
Неизвестно