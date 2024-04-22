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Смиренникова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

26.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1871

Отец: Смиренников Дмитрий Степанович

Мать: Пелагея Дмитриевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Смиренников Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей

Рождение ребёнка
24.11.1893

Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей

Рождение ребёнка
19.05.1895

Дочь: Смиренникова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1899

Дочь: Смиренникова Фекла Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей

Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Смиренникова Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей

Смерть
Неизвестно
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