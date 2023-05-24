Шеломов Игнатий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Шеломов Илья Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шеломова) Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Шеломова Варвара Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: (Шеломова) Васса Игнатьевна
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Шеломова) Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Шеломов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шеломова) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шеломов Никифор Игнатьевич
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно