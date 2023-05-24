Шеломов Игнатий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеломов Игнатий Ильич

Шеломов Игнатий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шеломов Илья Агеевич

Мать: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шеломова) Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Шеломова Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: (Шеломова) Васса Игнатьевна

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Шеломова) Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Шеломов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шеломова) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шеломов Никифор Игнатьевич

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.