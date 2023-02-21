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Глушенков Симиен Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

23.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Глухин (глушенков) Яков Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1815

Сын: Глушенков Степан Симиенов

Мать ребёнка: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1818

Сын: Глушенков Иван Симиенов

Мать ребёнка: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1821

Сын: Глушенков Зиновий Симиенов

Мать ребёнка: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

Смерть
23.01.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
25.01.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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