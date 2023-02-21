Глушенков Симиен Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти23.01.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1785
Отец: Глухин (глушенков) Яков Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1815
Сын: Глушенков Степан Симиенов
Мать ребёнка: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева
Рождение ребёнка
16.09.1818
Мать ребёнка: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева
Рождение ребёнка
27.10.1821
Сын: Глушенков Зиновий Симиенов
Мать ребёнка: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1841
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
25.01.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви