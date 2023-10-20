Мельников Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Иван Александрович

Мельников Иван Александрович

avatar

Место рождения

с.Бортсурманы

Дата рождения

17.10.1904

Дата смерти

30.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904

Отец: Мельников Александр Иванович

Мать: Мельникова (Герасимова) Елизавета

Рождение ребёнка
28.08.1931

Сын: Мельников Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Евдокия

Бортсурманы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.01.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.