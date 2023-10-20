Мельников Иван Александрович
Место рожденияс.Бортсурманы
Дата рождения17.10.1904
Дата смерти30.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904
Рождение ребёнка
28.08.1931
Сын: Мельников Сергей Иванович
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Евдокия
Бортсурманы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.01.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно