Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Февронья Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Место жительства
1858
15
Смерть
Неизвестно