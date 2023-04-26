Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Тимофеева

Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Данилов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Февронья Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
15
Смерть
Неизвестно

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