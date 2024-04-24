Слободский Григорий Остапович
Место рожденияд. Свердлово (укр. Свердлове), Бобринецкий район, Кировоградская область, Украина
Дата рождения1923
Дата смерти30.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1943
Кол-во лет мужу: 20 | Кол-во лет жене: 21 | Запись акта о браке Свердловский сельсовет Бобринецкого района № 30 от 15 февраля 1943 г. Слободской Григорий Остапович , украинец, 20 лет , детей нет, колх... Показать все
Смерть
30.04.1944
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ