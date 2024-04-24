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Слободский Григорий Остапович

Место рождения

д. Свердлово (укр. Свердлове), Бобринецкий район, Кировоградская область, Украина

Дата рождения

1923

Дата смерти

30.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Слободский Евстафий (Остап) Иванович

Мать: Слободская (Решетняк) Ольга Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1943

Жена: Слободская (Слободская) Лидия Дмитриевна

Кол-во лет мужу: 20 | Кол-во лет жене: 21 | Запись акта о браке Свердловский сельсовет Бобринецкого района № 30 от 15 февраля 1943 г. Слободской Григорий Остапович , украинец, 20 лет , детей нет, колх... Показать все
Смерть
30.04.1944
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ

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