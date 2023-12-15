Чуйков Степан Поликарпович
Место рождения
Дата рождения29.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1912
Дочь: (Чуйкова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Чуйкова Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
18.03.1914
Сын: Чуйков Алексей Степанович
Мать ребёнка: Чуйкова Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
10.06.1915
Дочь: (Чуйкова) Антонина Степановна
Мать ребёнка: Чуйкова Людмила Антоновна