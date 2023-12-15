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Чуйков Степан Поликарпович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1885

Отец: Чуйков Поликарп Михайлович

Мать: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1912

Дочь: (Чуйкова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Чуйкова Людмила Антоновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Чуйков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Чуйкова Людмила Антоновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1915

Дочь: (Чуйкова) Антонина Степановна

Мать ребёнка: Чуйкова Людмила Антоновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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