Бутенева (Шевич) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенева (Шевич) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Шевич Иван Егорович

Мать: Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бутенев Иван Апполинарьевич

Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Апполинарьевна

Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Апполинарьевна

Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутенев Аполлинарий Петрович

Смерть
1828
Сибирь
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