Бутенева (Шевич) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Шевич Иван Егорович
Мать: Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бутенев Иван Апполинарьевич
Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Апполинарьевна
Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Апполинарьевна
Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828
Сибирь