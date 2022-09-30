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Степанова Надежда Петровна

Место рождения

Соклаково

Дата рождения

30.09.1891

Дата смерти

30.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891

Отец: Степанов Пётр Никитович

Мать: Степанова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
18.09.1920

Дочь: Степанова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий Михайлович

Соклаково, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1923

Дочь: Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий Михайлович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
30.09.1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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