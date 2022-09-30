Степанова Надежда Петровна
Место рожденияСоклаково
Дата рождения30.09.1891
Дата смерти30.09.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1920
Дочь: Степанова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий Михайлович
Соклаково, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1923
Дочь: Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий Михайлович
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
30.09.1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область