Бурчевская (Савельева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурчевская (Савельева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1949

Сын: Бурчевский Иннокентий Анатольевич

Отец ребёнка: Бурчевский Анатолий Прокопьевич

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Бурчевский Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Бурчевский Анатолий Прокопьевич

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область

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