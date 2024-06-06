Вислова (Вислова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логинова) Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1977
Сын: Вислов Виктор
Отец ребёнка: Вислов Сергей
Рождение ребёнка
30.11.1987
Дочь: Кривошеева (Вислова) Екатерина
Отец ребёнка: Вислов Сергей