Вислова (Вислова) Валентина 10.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислова (Вислова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логинова) Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.09.1977

Сын: Вислов Виктор

Отец ребёнка: Вислов Сергей

Рождение ребёнка
30.11.1987

Дочь: Кривошеева (Вислова) Екатерина

Отец ребёнка: Вислов Сергей

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