Пахомов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЦА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Валентина Павловна

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