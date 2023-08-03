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Матрена Самойлова

Место рождения

Трусово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

29.10.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1821 ст.

Отец: Самуил Михайлов

Мать: Пелагея Алексеева

Трусово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.03.1839 ст.

Муж: Яков Алексеев

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мещанинов Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Алексеев

Смерть
Неизвестно
Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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