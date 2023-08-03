Матрена Самойлова
Место рождения
Дата рождения29.10.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1821 ст.
Отец: Самуил Михайлов
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
15.03.1839 ст.
Муж: Яков Алексеев
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мещанинов Герасим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Алексеев
Смерть
Неизвестно
Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область