Некрасова (Цепляева) Варвара Яковлевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Цепляева) Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Цепляев Яков Яковлевич

Мать: Цепляева Агафья Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Миронович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов Он Же Нечаев Семён Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Миронович

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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