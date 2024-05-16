Некрасова (Цепляева) Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Цепляев Яков Яковлевич
Мать: Цепляева Агафья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Некрасов Он Же Нечаев Семён Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Миронович
Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно