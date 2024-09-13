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Безгин Павел Иванович

Место рождения

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая Устинья Кузьминична

Бракосочетание
1870

Жена: Ряховских Феодосия Лаврова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Безгин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Ряховских Феодосия Лаврова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Безгин Иоан Павлович

Мать ребёнка: Дубовицкая Устинья Кузьминична

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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