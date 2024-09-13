Безгин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Ряховских Феодосия Лаврова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Безгин Иоан Павлович
Мать ребёнка: Дубовицкая Устинья Кузьминична
Смерть
Неизвестно