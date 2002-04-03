Simonenko Sergey
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1910
Дата смерти03.04.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1910
Отец: Simonenko Ivan
Мать: Simonenko Makrina
Рождение ребёнка
06.02.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Simonenko Ekaterina
Смерть
03.04.2002
Astana, Kazakhstan