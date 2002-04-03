Simonenko Sergey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simonenko Sergey

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1910

Дата смерти

03.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1910

Отец: Simonenko Ivan

Мать: Simonenko Makrina

Рождение ребёнка
06.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Simonenko Ekaterina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Simonenko Ekaterina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Simonenko Ekaterina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Simonenko Ekaterina

Смерть
03.04.2002
Astana, Kazakhstan
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