Соколов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1891
Отец: Соколов Дмитрий
Рождение ребёнка
16.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Зинаида Марковна
Томская область, село Могочино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно