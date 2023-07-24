Соколов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1891

Отец: Соколов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Зинаида Марковна

Томская область, село Могочино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Зинаида Марковна

Смерть
Неизвестно
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