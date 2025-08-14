Хренников Ксенофонт
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Хренников Антон КсенофонтовичОколо 1865 ст. г.р.
(Хренникова) Ольга КсенофонтовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хренникова) Ольга Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Сын: Хренников Антон Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно