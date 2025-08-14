Хренников Ксенофонт Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Хренников Ксенофонт

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Хренников Антон КсенофонтовичОколо 1865 ст. г.р.
(Хренникова) Ольга КсенофонтовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хренникова) Ольга Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Хренников Антон Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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