Самородов Михаил Ильин
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Самородова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Самородова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Самородова Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно