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Самородов Михаил Ильин

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Самородов Илья Осипович

Мать: Самородова Варвара Михайлова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Самородова Агафья Федоровна

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Самородов Егор Михайлов

Мать ребёнка: Самородова Агафья Федоровна

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Самородова Агафья Федоровна

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Агафья Федоровна

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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