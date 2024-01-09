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Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бывалькевич Елисей Филиппович

Мать: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
05.03.1893

Сын: Бывалькевич Константин Кириллович

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1895

Дочь: (Бывалькевич) Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: (Бывалькевич) Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1900

Дочь: (Бывалькевич) Марфа Кирилловна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Бывалькевич Максим Кириллович

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1909

Дочь: (Бывалькевич) Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1911

Сын: Бывалькевич Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1917

Сын: Бывалькевич Александр Кириллович

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна

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