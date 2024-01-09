Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Место рождения
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Бывалькевич) Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Дочь: (Бывалькевич) Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Дочь: (Бывалькевич) Марфа Кирилловна
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Сын: Бывалькевич Максим Кириллович
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Дочь: (Бывалькевич) Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Дочь: (Бывалькевич) Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
Сын: Бывалькевич Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна