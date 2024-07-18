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Петров Поликарп Петрович

Место рождения

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Виталий Поликарпович

Мать ребёнка: Ксения-Анисья Федотовна

Бракосочетание
04.07.1912

Жена: Ксения-Анисья Федотовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Поликарпов Ефрем Поликарпович

Мать ребёнка: Ксения-Анисья Федотовна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1942

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