Петров Поликарп Петрович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Виталий Поликарпович
Мать ребёнка: Ксения-Анисья Федотовна
Бракосочетание
04.07.1912
Жена: Ксения-Анисья Федотовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Поликарпов Ефрем Поликарпович
Мать ребёнка: Ксения-Анисья Федотовна
Смерть
После 1942