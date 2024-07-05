Katzenellenpogen Simcha Simcha Yoel 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenpogen Simcha Simcha Yoel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Katzenellenbogen Joseph Joseph Katzenellenbogen

Мать: Katzenellenbogen (Halevi) Achsa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenbogen Israel

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Chief Rabbi of Zabludova
Рождение ребёнка
До 1795

Сын: Katzenellenpogen Joshua Heschel

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Katzenelenbogen Hersh

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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