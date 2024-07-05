Katzenellenpogen Simcha Simcha Yoel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Chief Rabbi of Zabludova
Рождение ребёнка
До 1795
Сын: Katzenellenpogen Joshua Heschel
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Zablotow