Пушкарев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Пушкарева (Пушкарев) Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева (Пушкарев) Лариса

Рождение ребёнка
16.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева (Пушкарев) Лариса

Смерть
Неизвестно

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