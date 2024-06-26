Донскова Вера Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Донскова Вера Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Донскова Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донсков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донскова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донсков Павел Иванович

Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донскова Васена Иановна

Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирофорова (Донскова) Дора Ивановна

Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Донсков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно

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