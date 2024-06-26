Донскова Вера Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Донскова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донскова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донскова Васена Иановна
Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирофорова (Донскова) Дора Ивановна
Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Донсков Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно