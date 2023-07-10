Емельянова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

27.09.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
27.09.1907 ст.
Причина смерти: от старости
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