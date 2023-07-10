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Емельянова Ирина Ивановна
Емельянова Ирина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
27.09.1907 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
27.09.1907 ст.
Причина смерти: от старости
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