Шеин Сергей Николаевич 27.05.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеин Сергей Николаевич

Место рождения

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1967

Отец: Шеин Николай Федорович

Мать: Шеина Мария Михайловна

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Людмила

Рождение ребёнка
22.12.1997

Сын: Шеин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Шеина Людмила

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.2000

Дочь: Гарькуша (Шеина) Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Шеина Людмила

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.2000

Сын: Шеин Александр

Мать ребёнка: Шеина Людмила

Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская

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