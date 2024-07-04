Шеин Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1967
Отец: Шеин Николай Федорович
Мать: Шеина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Людмила
Рождение ребёнка
22.12.1997
Мать ребёнка: Шеина Людмила
Рождение ребёнка
31.01.2000
Дочь: Гарькуша (Шеина) Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Шеина Людмила
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.2000
Сын: Шеин Александр
Мать ребёнка: Шеина Людмила
Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская