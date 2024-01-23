Пшеничников Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Пшеничникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пшеничникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Мать ребёнка: Пшеничникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничников Алексей Павлович
Мать ребёнка: Пшеничникова Ольга