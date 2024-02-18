Макаров Илья Григорьевич
Место рожденияг. Свердловск
Дата рождения28.11.1981
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Макарова Ольга Петровна
Бракосочетание
28.07.2006
Рождение ребёнка
01.07.2010
Дочь: Макарова Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Водичева Мария Александровна
Рождение ребёнка
29.01.2014
Сын: Макаров Михаил Ильич
Мать ребёнка: Водичева Мария Александровна