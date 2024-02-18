Макаров Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Илья Григорьевич

Макаров Илья Григорьевич

Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

28.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1953 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Макарова Ольга Петровна

Бракосочетание
28.07.2006

Жена: Водичева Мария Александровна

Рождение ребёнка
01.07.2010

Дочь: Макарова Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Водичева Мария Александровна

Рождение ребёнка
29.01.2014

Сын: Макаров Михаил Ильич

Мать ребёнка: Водичева Мария Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.