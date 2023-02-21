Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1794
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Климова Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Климова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно