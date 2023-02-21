Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1797 г.р.
Около 1806 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Климова Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Климова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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