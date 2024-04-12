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Козлов Никита Васильевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Козлов Василий Минович

Мать: Козлова Екатерина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Козлов Даниил Никитич

Мать ребёнка: Козлова Христина Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.01.1877

Сын: Козлов Семен Никитич

Мать ребёнка: Козлова Матрена Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Матрена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Христина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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