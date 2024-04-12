Козлов Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Козлов Василий Минович
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Козлова Христина Трофимовна
Рождение ребёнка
22.01.1877
Сын: Козлов Семен Никитич
Мать ребёнка: Козлова Матрена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Матрена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно