Лешин Сергей Трофимов
мужской, родился 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Трофим Иванов1827 г.р.
МатьЛешина Татьяна Андреева1825 г.р.
Супруги
Лешина (Буртаева) Анна Степанова1855 г.р.
Дети
Лешин Василий Сергеевич26.07.1879 г.р.
Лешин Яков Сергеев18.03.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Лешин Трофим Иванов
Мать: Лешина Татьяна Андреева
Место жительства
1858
Бракосочетание
26.01.1876
Рождение ребёнка
26.07.1879
Мать ребёнка: Лешина (Буртаева) Анна Степанова
Рождение ребёнка
18.03.1884
Сын: Лешин Яков Сергеев
Мать ребёнка: Лешина (Буртаева) Анна Степанова
Смерть
Неизвестно