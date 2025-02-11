Лешин Сергей Трофимов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Сергей Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Трофим Иванов1827 г.р.
Мать
Лешина Татьяна Андреева1825 г.р.
Супруги
Лешина (Буртаева) Анна Степанова1855 г.р.
Дети
Лешин Василий Сергеевич26.07.1879 г.р.
Лешин Яков Сергеев18.03.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лешин Трофим Иванов

Мать: Лешина Татьяна Андреева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Бракосочетание
26.01.1876

Жена: Лешина (Буртаева) Анна Степанова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.07.1879

Сын: Лешин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Лешина (Буртаева) Анна Степанова

Рождение ребёнка
18.03.1884

Сын: Лешин Яков Сергеев

Мать ребёнка: Лешина (Буртаева) Анна Степанова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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