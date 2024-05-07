Данилова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Михаил
Мать: Данилова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Горчаков Виктор Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горчакова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Горчаков Виктор Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно