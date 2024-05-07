Данилова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Михаил

Мать: Данилова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Горчаков Виктор Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горчакова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Горчаков Виктор Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Виктор Вениаминович

Смерть
Неизвестно

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