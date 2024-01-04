Галицына Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицына Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галицына Ольга Петровна

Отец ребёнка: Галицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галицын Сергей Петрович

Отец ребёнка: Галицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.?

Дочь: Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна

Отец ребёнка: Галицын Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галицын Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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