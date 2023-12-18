Ксенья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

1773 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум

Смерть
Неизвестно
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