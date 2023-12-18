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Ксенья
Ксенья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Наум
1751 г.р.
Дети
Дарья
1773 г.р.
Добавил:
АП
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь:
Дарья
Отец ребёнка:
Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Наум
Смерть
Неизвестно
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