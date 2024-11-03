Квасов Логин Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Квасов Логин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташева (Квасова) Анна Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасова Олимпиада Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Евфимий (Ефим) Логинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Квасов Иван Логинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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