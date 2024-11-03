Квасов Логин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташева (Квасова) Анна Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Евфимий (Ефим) Логинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно